Mask Singer 2022 : qui est l'arbre ? Les indices et théories sur son identité

Les candidats de Mask Singer 2022 se sont enfin dévoilés. Ce vendredi 1er avril sur TF1, les téléspectateurs, les enquêteurs et Camille Combal découvraient les nouveaux costumes impressionnants. Et il n'y a pas eu de temps mort puisque deux candidats ont déjà été démasqués : Maud Fontenoy sous le costume du poisson corail et Alain Bernard sous celui du bernard-l'hermite. Pour les autres, l'enquête continue. Après avoir décortiqué les indices et théories sur le crocodile, place à l'arbre.

Les indices sur l'arbre

Le premier indice concernant l'arbre est : "J'ai souvent donné de la voix mais j'ai aussi sollicité les vôtres". Dans le portrait diffusé ce vendredi 1er avril 2022, on voit un garde du corps tenant un dictionnaire anglais/français dans la main et un autre une petite statue de la liberté. "J'ai plutôt la bougeotte. Je ne suis pas stressé avant de monter sur scène, j'ai connu des terrains de jeu bien plus grands", explique l'arbre.