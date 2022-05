Mask Singer 2022 : l'identité de l'arbre dévoilée, les enquêteurs sous le charme

L'épisode 6 de Mask Singer 2022 a été diffusé ce vendredi 6 mai sur TF1. Lors de cette soirée, Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams étaient accompagnés d'un cinquième enquêteur : Kendji Girac. Quatre personnages étaient toujours en course dans l'émission : la banane, le cerf, le papillon et l'arbre. C'est ce dernier qui a été démasqué. Découvrez son identité...

La banane, le cerf et le papillon sont donc qualifiés pour la finale. Les enquêteurs sont persuadés que le papillon est Denitsa Ikonomova et le cerf Laurent Ournac. En revanche, ils sèchent encore concernant la banane. Après Laurence Boccolini et Larusso les saisons précédentes, qui sera le grand gagnant de Mask Singer 2022 ? Réponse le vendredi 14 mai sur TF1 !