Mask Singer 2022 : costumes, casting, playback... Camille Combal nous dévoile les coulisses (Interview)

Camille Combal révèle : "Je ne sais même pas quels sont les costumes avant de démarrer"

Ce vendredi 1er avril 2022, c'est le retour de Mask Singer sur TF1, et ce n'est pas une blague ! Mask Singer 2022 débarque, et les enquêteurs Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry reviennent aussi. Tout comme Camille Combal qui est encore à la présentation cette année. L'animateur s'est confié dans une interview vidéo pour PRBK sur cette saison 3 de Mask Singer. Costumes, casting, playback, tournage de la saison 4... Il a tout évoqué !

"Je ne sais même pas quels sont les costumes avant de démarrer" a d'abord révélé Camille Combal, et "c'est ma volonté". "C'est-à-dire que je sais juste que je vais annoncer une grenouille, donc je dis on accueille une grenouille et je vois les costumes comme les téléspectateurs, quand ils arrivent sur scène. C'est la première fois que je les découvre" a-t-il précisé. Il ne connait donc pas les costumes à l'avance et les découvre en même temps que le public.

Quant au casting, il ne le connaît pas du tout non plus. Camille Combal n'est pas dans la confidence, il ne sait pas quelles personnalités sont dans les costumes : "J'ai aucune idée du casting, et je ne donne pas du tout mon avis, sinon ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu ma mère ou ma tante Louisette", "je trouve qu'elles auraient tout à fait leurs places".

>> Mask Singer 2 : combien sont payés les candidats ? Les frères Bogdanoff évoquent les salaires <<

Les stars de Mask Singer "enregistrent en studio" les chansons et "chantent aussi en live" sur le plateau

Est-ce que les stars qui se cachent dans les costumes de Mask Singer chantent en playback ou en live ? "Ils chantent pas en playback, je vais expliquer parce que c'est compliqué" a indiqué Camille Combal, "ils travaillent leurs chansons et les enregistrent en studio", donc "c'est leurs vraies voix", et "ensuite sur scène ils chantent aussi en live et après ce qui est gardé à l'antenne c'est le plus possible le live et de temps en temps le playback". En clair, c'est la même technique qu'au Super Bowl. Et alors que la saison 3 de Mask Singer commence à peine, le présentateur a aussi évoqué la saison 4.

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.