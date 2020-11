Mask Singer 3 : casting, tournage... Nouvelles infos sur la saison 3 qui est déjà en préparation

"On avait commencé le casting avant le lancement" de la saison 2

La première saison de Mask Singer a cartonné sur TF1. Et Mask Singer 2 est aussi un succès ! Alors que les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry continuent d'avoir des avis différents sur les identités des célébrités qui se cachent derrière le Robot, le Dragon et le Manchot, une saison 3 est déjà en préparation. "Nous travaillons déjà sur la suite" avait confié Anthony Meunier de Hervé Hubert Production (qui produit Mask Singer) à puremedias.

Et de nouvelles infos sur la saison 3 de Mask Singer ont été dévoilées. Alors qu'on ne sait pas encore si l'émission sera de nouveau présentée par Camille Combal et si les 4 enquêteurs seront de retour, ce qui est sûr c'est que le casting de stars (dont les salaires avaient été révélés) a déjà été trouvé comme l'a expliqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1, à Ouest France. "On avait commencé le casting avant le lancement de la deuxième édition et la diffusion de cette dernière nous a apporté énormément de nouvelles candidatures" a-t-il avoué.

Mask Singer 3 et 4 en 2021 ?

Il a aussi déclaré : "On s'est dit qu'on n'allait pas attendre juillet pour tourner, comme on l'a fait cette année, vu qu'on a les équipes disponibles, et le casting de célébrités". Mask Singer 3 a donc bel et bien déjà son casting qui est prêt, mais aussi les équipes (et donc l'animateur et les enquêteurs). Le tournage ne devrait donc pas tarder à commencer comme il l'a dit, surtout que la date de diffusion est prévue en 2021.

Et attention, il pourrait aussi avoir une surprise pour les fans. A la question du journal "Y aurait-il alors deux éditions de Mask Singer dans la même saison ?", Rémi Faure a répondu : "Ce n'est pas impossible". Ce qui veut sire que la saison 3 et une éventuelle saison 4 pourraient être prévues, comme le fait déjà Koh Lanta avec deux saisons par année.