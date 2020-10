Mask Singer 2 : combien sont payés les candidats ? Les frères Bogdanoff évoquent les salaires

"Une petite rémunération symbolique"

Après Laure Manaudou, Frédérique Bel et Itziar Ituno (La Casa de Papel), ce sont Igor Bogdanoff et Grichka Bogdanoff qui ont été démasqués dans la saison 2 de Mask Singer ce samedi 24 octobre 2020 sur TF1. Les frères Bogdanoff se cachaient derrière les costumes des perroquets. Seul Kev Adams dans le jury avait deviné, contrairement à Alessandra Sublet, Jarry et Anggun qui étaient choqués. Mais quels sont les salaires des candidats ? Combien sont-ils payés pour participer à l'émission animée par Camille Combal ?

Invités dans TPMP ce lundi 26 octobre 2020 sur C8, Igor Bogdanoff et Grichka Bogdanoff ont révélé combien ils ont touché. C'est Gilles Verdez qui leur a posé la question : "Je me permets de vous poser la question comme vous êtes des amis, en toute transparence. On ne m'a pas dit que c'était symbolique pour vous. On m'a donné une somme - vous allez me dire si c'est vrai - de 40 000 euros chacun pour la participation".