Mask Singer 2 : quelles célébrités derrière les perroquets ? Les indices sur leur identité

Les indices

Afin d'y voir plus clair, décryptons les indices donnés. Déjà, c'est un duo, comme ils l'ont confirmé auprès des enquêteurs. Dans la vidéo indices, on les entend expliquer : "Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes ravis de monter sur la scène de Mask Singer. La scène, la musique sont sur la longue liste des choses qui nous rassemblent. Même si on ne la pratique pas toujours tous les deux... Et attention, quand on chante sur scène ou à la télé, on ne chante pas qu'en Français". On a déjà pu voir les frères Bogdanov chanter à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision, en français ou encore en allemand. Les jumeaux parlent en effet plusieurs langues, dont l'allemand, le français, le russe et l'anglais.

Indice suivant : "Il faut savoir s'ouvrir aux langues internationales surtout quand on a l'occasion de jouer avec Mick Jagger. Enfin je ne veux pas vous embêter avec nos anecdotes." Dans Les Grosses Têtes, Igor a déjà raconté une anecdote surprenante sur le rockeur des Rolling Stones : Mick Jagger lui aurait piqué sa petite amie le temps d'une soirée, au début des années 90. "Il était là dans mon lit ! C'est incroyable ! Il était avec Vava. Je tape sur l'épaule de Mick et je lui dis : "This is my girlfriend !" Il se retourne vers moi et me dit : "Oh Igor, I'm sorry ! I didn't know !" (Désolé ! Je ne savais pas !)"