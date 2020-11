Mask Singer 3 déjà en préparation : les premières infos sur la nouvelle saison

La compétition prend un autre tournant ce samedi 7 novembre 2020 dans Mask Singer ! Et pour cause, les 7 candidats encore en lice vont se disputer une place en demi-finale. Qui du squelette, du dragon, de l'araignée, de la pieuvre, du robot, du manchot ou du requin continuera l'aventure ? Qui sera démasqué ? Alors qu'il ne reste plus beaucoup de primes, la production a une bonne nouvelle pour les fans : l'émission animée par Camille Combal fera son retour pour une saison 3, et celle-ci est déjà en préparation !

Mask Singer 3 déjà en préparation

Selon nos confrères de Puremedias, les équipes d'Hervé Hubert Production plancheraient déjà sur le casting et les nouveaux costumes de Mask Singer 3. "Nous travaillons déjà sur la suite", a confié Anthony Meunier, qui ajoute "ne serait-ce que pour le casting parce que beaucoup de personnalités ont des agendas qui sont prêts un an à l'avance". Alors après Laure Manaudou, Frédérique Bel, les frères Bogdanoff, Valérie Damidot et Dave, qui ont été démasqués, quelles célébrités tenteront l'aventure ? Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry garderont-ils leur place d'enquêteurs ?

Le tournage de l'émission de Camille Combal prévu début 2021

Il faudra se montrer patient avant de le découvrir puisque le tournage ne devrait pas début avant le début de l'année 2021. Si ça vous semble loin, c'est pourtant plus tôt que les années précédentes puisque, habituellement, les tournages ont lieu l'été. Une bonne nouvelle en raison du reconfinement qui a mis les bâtons dans les roues de certaines émissions comme Danse avec les stars, dont le tournage de la saison 11 a été décalé.