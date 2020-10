Mask Singer 2 : quelle célébrité est le manchot ? Les indices sur son identité

Larusso sous le costume du manchot ?

La référence aux ouragans a tout de suite fait penser à la chanson Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco à certains internautes. La princesse connaît aussi bien les tempêtes médiatiques, mais elle n'est pas vraiment du genre à répondre "trop fort" aux rumeurs ou aux infos sur sa vie données dans la presse. "Il faut dire que dès que je vois rouge ou je broie du noir", on peut tout de suite penser au morceau En rouge et noir de Jeanne Mas. De plus, la chanteuse des années 70-80 a fait sa toute première télé chez Michel Drucker en 1984 : elle est aussi passée chez Laurent Ruquier, Thierry Ardisson et Jean-Pierre Foucaut.

Jeanne Mas, qui a démarré sa carrière à 26 ans (la fougue de la jeunesse ?) a connu une vraie tempête médiatique, avec notamment ses morceaux Toute première fois et En rouge et noir, avant de s'éloigner du monde de la scène : "Je ne pense pas que ce soit le public qui me boude, je pense que ce sont les médias qui me boudent. C'est vrai que je continue ma carrière pas d'une façon... je ne regarde pas si je suis un bon coût financier", a expliqué la chanteuse dans On ne peut pas plaire à tout le monde en 2004.