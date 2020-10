Mask Singer 2 : quelle célébrité est la renarde ? Les indices sur son identité

Les indices

Afin d'y voir plus clair, décryptons les indices donnés. Le premier : il s'agit d'une influenceuse. "Salut mes petits renardeaux ! Oui je sais vous vous dites celle là elle est maquillée à la truelle. Je veux des likes, des commentaires sur internet... Faut se faire remarquer ! Faut soigner le look, la lumière, la mise en scène, c'est clair que c'est du taff." A noter qu'Inès Reg compte 18,3K d'abonnés sur Youtube et Valérie Damidot 57K. On est loin des 3,4 millions d'abonnés que l'on peut voir dans la vidéo. Mais est-ce réellement un indice ou s'agit-il d'une fausse piste ? A moins que la production cherche à nous embrouiller avec un mauvais réseau social ? Car si on additionne le nombre d'abonnés de l'humoriste sur Instagram (2,3 millions) et Facebook (1 million), on arrive presque à 3,4 millions...