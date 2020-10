Mask Singer 2 : quelles stars se cachent derrière les costumes ? Les premiers indices et théories

Moins d'un an après le succès de la première édition française de Mask Singer, remportée par Laurence Boccolini, Mask Singer 2 débarque à partir de ce samedi 17 octobre 2020 ! L'équipe reste la même : Camille Combal à la présentation et Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry composeront une nouvelle fois le jury. En revanche, là où il y a du changement, c'est bien évidemment au niveau des 12 célébrités participant à l'émission, mais aussi de leurs costumes.

Quelles célébrités se cachent derrière les costumes de Mask Singer 2 ?

Ainsi, on retrouvera un squelette tout droit sorti d'un film de Tim Burton, une araignée rouge et noire, un bébé dragon, une bouche géante, un robot des années 80, une renarde très colorée, un manchot aux couleurs flashy, un requin en costard, un loup déguisé en indien d'Amérique du nord, un hibou version samouraï, une pieuvre violette et - grande nouveauté de cette saison - un duo de perroquets.

Mais alors qui se cache derrière ? A quelques jours du lancement, TF1 a dévoilé quelques indices sur le compte Twitter de l'émission. Eh oui, pas de temps à perdre pour mener l'enquête ! Alors, vous êtes prêts à noter ? Voilà les premiers indices dévoilés et les théories des internautes qui en découlent :

Le squelette

Indices : "Vous me voyez très souvent tiré à 4 épingles", peut-on lire sur les réseaux sociaux. Dans une première vidéo, on l'entend dire "il a la classe ou il a pas la classe le squelette ? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un squelette aussi stylé (prononcé à l'américaine)". Il a l'habitude des podiums : "Pas étonnant que j'ai traîné mes guêtres sur des podiums, que ce soit pour mes collections ou celles des autres." Son père "est tiré à quatre épingles" et il a passé son enfance "dans la boutique de vêtements de familiale. La mode, c'est un héritage". "Qu'on dise de moi que je suis un enfant terrible, petit déjà j'étais très sage, buté mais sage. C'est après que j'en ai fait voir de toutes les couleurs. Ne vous fiez pas à mon costume, je ne suis pas mort, loin de là !"

Théories : Jean-Paul Gaultier, Baptiste Giabiconi, Cristina Cordula