Mask Singer 2020 : TF1 dévoile les incroyables nouveaux costumes dans un premier teaser

Tandis que de nombreux Français passent encore leur temps à se plaindre face à l'obligation du port du masque mise en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui frappe actuellement le monde entier ("gneu gneu gneu j'ai trop chaud", "gneu gneu gneu j'arrive pas à respirer"), les candidats de Mask Singer - l'émission de TF1 animée par Camille Combal, vont prochainement nous rappeler que porter un masque, en plus de sauver des vies, peut être ultra stylé.

De nouveaux costumes grandioses

Ce dimanche 23 août, TF1 a en effet profité de la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions qui voyait le PSG affronter le Bayern Munich pour dévoiler le premier teaser de cette seconde édition de Mask Singer. Bien évidemment, la chaîne n'a pas officiellement présenté les 12 nouveaux participants - on rappelle que le but de l'émission est de deviner quelles stars se cachent sous les masques à travers leurs performances scéniques et les différents indices disséminés durant les émissions, mais elle n'a pas hésité à révéler leurs incroyables nouveaux costumes.

Oui, pour cette nouvelle édition, l'équipe design de l'émission semble s'être une nouvelle fois surpassée pour nous offrir des créations aussi folles que géniales. Au programme cette année ? Une bouche géante que ne renieraient pas les Rolling Stones, une renarde à deux doigts de relancer la mode de la tecktonik, un squelette sorti tout droit d'un film de Tim Burton, un robot à l'ancienne qui ravira les fans des années 80 ou encore un bébé dragon aussi mignon que flippant.

Encore une fois, Mask Singer va nous en mettre plein les yeux et nous donner une multitude d'idées de costumes pour Halloween. Reste désormais à espérer que le choix des candidats sera cette fois-ci au niveau avec de VRAIES stars...