Mask Singer saison 2 : squelette, araignée, bébé dragon... Découvrez les 12 nouveaux costumes

Voilà les 12 nouveaux costumes de Mask Singer

La date de diffusion de la saison 2 de Mask Singer est connue : ça commencera le samedi 17 octobre 2020 sur TF1. L'émission, toujours animée par le drôlissime Camille Combal, aura encore les mêmes enquêteurs de choc : Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry. Mais le programme réserve aussi quelques nouveautés, comme par exemple les 12 nouveaux costumes de cette saison qui serviront à cacher les 12 nouvelles célébrités de cette année. Après avoir teasé les incroyables costumes inédits dans une vidéo en août 2020, la chaîne a dévoilé dans une nouvelle vidéo à quoi ressembleront les 12 costumes qui dissimuleront les people :

-le Squelette semble tout droit sorti d'un film de Tim Burton. C'est une sorte de Jack Skellington (L'Étrange Noël de monsieur Jack) dans un costume rayé de Beetlejuice.

-la Bouche pourrait être celle de The Rolling Stones, la langue en moins et une paire de chaussures à talons en plus.

-l'Araignée en rouge et noir come Jeanne Mas, est loin de ressembler à celle qui a piqué Peter Parker (Spider-Man pour les non fans du MCU).

-le Bébé Dragon encore dans son oeuf est encore plus mignon que ceux de Daenerys alias Khaleesi alias la "Mother of Dragons" dans Game of Thrones.

-le Robot, lui, est vintage, en mode années 1980. On pourrait le croiser dans les coffres à jouets de Mike, Will, Dustin et Lucas dans Stranger Things.

-la Renarde est de son côté ultra colorée, comme si elle était adepte de la Tecktonik ou de l'aérobic comme Montana Duke dans la saison 9 d'American Horror Story (AHS 1984).

-le Manchot est lui aussi souvent entouré par des couleurs flashy, que ce soit en jouant aux Beach Boys avec des planches de surf ou en (fausse) voiture décapotable comme s'il roulait en Californie ou en Floride.

-le Requin, en costard, ressemble à un gangster des Affranchis ou du Parrain beaucoup plus qu'à celui des Dents de la mer.

-le Loup est quant à lui déguisé en indien d'Amérique du nord avec une coiffe en plumes, comme s'il était passé d'humain à bête sauvage. Un loup garou comme dans Teenwolf ou Twilight plutôt qu'un simple loup donc ?

-le Hibou, habillé tel un samouraï, semble avoir emprunté le costume de Mulan.

-la Pieuvre violette a des airs à celle qui avait été trouvée par des scientifiques en Californie en 2016, qui appartient à l'espèce Rossia pacifica.

-le duo de Perroquets, lui, nous entraîne dans les îles ou à Rio de Janeiro, entre plumes colorées et rythme brésilien.

Que deviennent les anciens costumes ?

Pas de Cupcake, de Licorne, d'Aigle, de Dino ou encore d'Abeille dans la saison 2 de Mask Singer donc. Mais alors, que vont devenir ces costumes qui étaient présents dans la saison 1 de l'émission ? Ils ont servi pour la bonne cause, comme l'avait révélé le producteur de l'émission, Anthony Meunier, à Télé Loisirs. Celui-ci avait en effet expliqué que ces costumes ne seraient pas dans la saison 2 et qu'ils seraient "réutilisés pour des opérations extérieures comme des visites dans des hôpitaux pour enfants". Des déguisements qui avaient pris beaucoup de temps à être confectionnés et dont le prix était entre 25 000 et 40 000 euros par costume. Vu ceux de la saison 2, qui sont encore plus impressionnants, la note a dû être très salée.