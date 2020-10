Mask Singer 2 : quelle célébrité se cache derrière le squelette ? Les indices sur son identité

Le 17 octobre 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir les 12 nouveaux costumes de Mask Singer 2 et les premières prestations des célébrités. Deux d'entre elles ont d'ailleurs été éliminées de la compétition à l'issue de la soirée : Laura Manaudou (le loup) et Frédérique Bel (la bouche). Le squelette, les perroquets, le dragon, le hibou, le robot, la renarde, l'araignée, la pieuvre, le manchot et le requin, eux, conservent encore leur identité secrète. Si les internautes ont leurs idées pour la plupart des déguisements, ils ne sont pas très inspirés par le squelette.

Quelle célébrité se cache sous le squelette ?

Peu de noms circulent sur la Toile pour ce costume : on peut lire ceux de Mc Solaar et Djibril Cissé. Les enquêteurs se sont eux aussi retrouvés perplexes face au squelette après sa prestation sur Can't Hold Us de Macklemore : Kev Adams a proposé Adil Rami, Anggun pense que Djibril Cissé se cache derrière le masque, Alessandra Sublet mise plus sur Claude Makélélé tandis que Jarry pense avoir reconnu Yannick Noah.

Ils ont donc tous les quatre misés sur des sportifs, mais les premiers indices sur le squelette laissent penser qu'il s'agit plus d'une célébrité venant du monde la mode, comme un mannequin, un modèle photo, un couturier ou encore un designer.