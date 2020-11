Mask Singer 2 : quelle célébrité est le dragon ? Les indices sur son identité (Mise à jour)

En revanche, la salle de classe colle plus à Willy Rovelli, qui a animé L'école des fans sur la chaîne Gulli en 2014.

Mise à jour suite à l'émission du 7 novembre 2020 :

Le Dragon a donné un peu plus d'indices encore sur son identité : "Je vais vous en dire un peu plus sur mes proches. Mon papi par exemple fait de la résistance. Et il est très fier de me voir aux côtés de grands noms du Septième art, d'être devenu celui que je rêvais d'être. J'ai même eu la chance de fouler le tapis rouge cannois. Bon je n'ai pas encore reçu de prix sur la Croisette, mais j'ai eu l'occasion d'en remettre. Je me suis même essayé à la présentation. Ce beau parcours, ce sont grâce à mes anges gardiens. Ce sont eux qui m'ont donné la vocation. Et après avoir suivi leurs conseils, j'ai improvisé. Bref, ça a été le début d'une longue série de belles aventures".

Le Corbeau a précisé que l'Araignée et le Dragon se connaissent et se sont déjà vus en dehors du prime de Mask Singer 2 du 31 octobre. Quant à la chanson interprétée par le Dragon, c'était le tube On va s'aimer parce qu'il a déjà chanté ce titre sur scène avec Gilbert Montagné. Alessandra Sublet pensait à Norbert Tarayre, Anggun à Michael Youn, Jarry à Christian Clavier, Jean Imbert et Cyril Lignac, puis Kev Adams à Laurent Ournac ou Jean-Luc Reichmann.