Mask Singer 2 : quelle célébrité est la pieuvre ? Les indices sur son identité

Le premier indice, certainement le plus important, est qu'il s'agit d'une comédienne, spécialisée dans l'humour. "Attention, levez le rideau, lumières, applaudissements... Et apparition de la pieuvre dans un décor éblouissant. Voilà comment la pieuvre voit sa première prestation sur le plateau de Mask Singer. Classe. Que voulez-vous, j'ai toujours aimé me mettre en scène. Entendre le public frémir, retenir sa respiration, et surtout surtout l'entendre rire. Voilà ce qui fait trembler les tentacules de la pieuvre." Armelle, Isabelle Mergault, Isabelle Nanty et Valérie Lermercier sont toutes les quatre habituées aux rôles comiques. Bref, ça ne nous aide pas trop.

Autre indice : elle a fait partie d'une troupe. "Même si j'ai d'autres cordes à mon arc, celle de la comédie est bien tendue. Je ne refuse jamais l'occasion de monter sur les planches. Parfois solo, parfois en troupe, j'aime ce mélange de folie, de rires, de copains, de stress ça doit venir de mes débuts j'ai été à bonne école". On pense tout de suite aux troupes de théâtre, ce qu'elles ont toutes les 4 fait, mais pas seulement. Isabelle Mergault a intégré en 1988 Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard sur RTL et TF1 en 1992. De 2011 à 2013, elle était membre occasionnelle du jury de l'émission On n'demande qu'à en rire de Laurent Ruquier sur France 2. En ce qui concerne Armelle, elle a elle aussi intégré l'équipe des Grosses Têtes en 2020. De son côté, Isabelle Nanty a intégré en 2019 la troupe des Enfoirés avec Malik Bentalha, Claudio Capéo et Slimane. Quant à Valérie Lemercier, elle fait elle aussi partie de la troupe des Enfoirés.

Autre indice de taille (qui ne nous aide pourtant pas plus que ça) : le portrait de Bruno Solo. Cela peut correspondre à Armelle puisqu'elle a joué plusieurs années à ses côtés dans Caméra Café, où elle incarnait Maéva Capucin, mais aussi à Isabelle Mergault qui a également joué avec lui dans la pièce de théâtre "Nuit d'Ivresse". D'où le rideau rouge que l'on peut apercevoir... Isabelle Nanty a elle aussi joué à ses côtés dans Peplum, tout comme Valérie Lemercier dans notamment 50 nuances de grecs.