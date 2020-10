Mask Singer 2 : quelle célébrité est le hibou ? Les indices sur son identité

Les indices sur le hibou

Décryptons les différents indices dévoilés pour essayer d'en savoir plus sur l'identité du hibou. Comme celui-ci l'a confirmé auprès des enquêteurs, il est chanteur professionnel, "parmi plein d'autres choses." "Mais ce n'est pas la seule fois où vous m'avez vu à la télé. Des concours, des clips et mêmes des grands événements et surtout là où vous ne m'attendiez pas. Et si je chante ce soir c'est encore pour vous surprendre à tout prix." On pense donc à Dave, qui est chanteur, mais a aussi été présentateur ou encore membre du jury de La France a un incroyable talent sur M6 aux côtés de Gilbert Rozon et de Sophie Edelstein, ou encore à Bernard Minet, musicien, chanteur et comédien.

Autre indice important : il est passé par la case AB Productions. "Je suis le hibou. Un hibou guerrier, un hibou samouraï mais pourtant je suis un vrai non violent. Sans me vanter, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. J'ai certainement marqué une génération. Dans les années 90 comme beaucoup de mes camarades, j'ai eu la chance de passer par la case AB Productions, la classe hein ? Premiers Baisers, Hélène et les garçons, Dorothée et ses chansons inoubliables... J'ai même eu l'occasion de chanter avec elle.", révèle-t-il dans la première vidéo indices.

Dans la 2e, on entend la musique de Premiers baisers... Ça pourrait correspondre là encore à Dave, qui est passé par la case AB Productions et a notamment chanté Du côté de chez Swann avec Dorothée, mais aussi à Jacky, qui a participé dans les années 1980 et 1990 aux émissions liées au Club Dorothée sur TF1 et qui a rejoint la chanteuse à plusieurs reprises sur scène. Ensemble, ils ont même sorti le single Toi et moi... vous et nous en 1987. Enfin, Bernard Minet s'est fait connaître avec le groupe Les Musclés, ainsi que par son interprétation de nombreux génériques de dessins animés, diffusés dans le Club Dorothée.