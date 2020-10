Mask Singer 2 : quelle célébrité est le requin ? Les indices sur son identité

Cette semaine dans Mask Singer 2, on va pouvoir découvrir la star internationale qui ne sera présente que dans un épisode. Samedi dernier, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir 12 costumes mais deux candidats ont déjà été éliminé : le Loup qui était Laure Manaudou et la Bouche qui était Frédérique Bel. Pour les autres comme la renarde, le hibou, l'araignée ou encore le dragon, l'enquête continue.

Quelle célébrité est le requin ?

Pour sa première prestation dans Mask Singer 2, le requin a impressionné par son flow avec sa reprise de Femme like You de K-Maro. Après sa prestation, les enquêteurs Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet ont donné leurs idées : Chris Marques, Patrick Dupont, Sébastien et Yves Camdeborde.

Les indices sur le requin

Dans son portrait, le requin a donné plusieurs indices sur son identité. "J'ai eu des étoiles assez jeune" explique-t-il, laissant penser qu'il est soit cuisinier soit grand sportif. Un autre indice semble confirmer que le requin pourrait être un sportif puisqu'il dit : "Mon physique affuté m'a permis pas mal de choses dans la vie." Autre indice ? "Lorsque j'ai commencé je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. Je bégayais. Mon mentor m'a coaché sans relâche et aujourd'hui je parle sans soucis devant les caméras". Enfin, le requin assure avoir un "très beau déhanché" et avoir été très suivi à la télévision. Suite à la question du jury, on sait aussi que le requin n'a pas été joueur de rugby professionnel.