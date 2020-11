Mask Singer 2 : quelle célébrité est le robot ? Les indices sur son identité (Mise à jour)

Mise à jour suite à l'émission du 24 octobre 2020 :

Le robot a donné de nouveaux indices : "J'aime beaucoup chanter dans un costume, même si je vous le dis, ce n'est pas la première fois que je donne de la voix costumé. Quand on partage la scène avec des dizaines d'artistes de talent, que tout le monde a des accoutrements les plus fous, il faudrait être un bel enfoiré pour ne pas faire de même. Les tournées, les grandes salles, les standing-ovation, le public qui chante avec moi, tous ces souvenirs me font chaud au coeur. Jouer la comédie, monter sur scène, se donner à 110%, c'est ça que j'aime. Ca me donne des frissons. Ca me fait trembler les boulons. Mais je vous rassure, je prends bien soin de moi." Il a également donné deux fausses affirmations et une vraie : "Le Robot a été aussi animateur télé, vous m'avez entendu dans un télé-crochet, quand le Robot boit il rouille."