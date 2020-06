Abi (The Voice 2020) vainqueur : "je me disais que j'avais peut-être volé la place à quelqu'un"

Je me disais 'j'ai peut-être pas ma place en finale, je l'ai peut-être volée à quelqu'un'

Est-ce que cette aventure The Voice t'a fait gagner en confiance ?

Si je dis ça, je vais avoir l'impression d'être un peu snob, mais en fait c'est plus subtil que ça. C'est pas exactement que j'ai eu un regain de confiance, c'est que je me suis rendu compte plus des choses. En arrivant en finale, j'avais encore des doutes et je me disais 'j'ai peut-être pas ma place en finale, je l'ai peut-être volée à quelqu'un'. En demi-finale, ils ont tous fait des prestations incroyables et ils méritaient leur place en finale autant que moi. Même avant, je me disais à chaque fois que j'avais volé la place à quelqu'un, que je ne méritais pas d'être là. Jusque là, je me trouvais toujours des excuses dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien. C'est un peu comme les haters dont on parlait tout à l'heure. Certes, le vote du public les a fait taire, mais ça m'a fait taire aussi parce que je trouvais toujours des excuses pour ne pas m'accorder cette place. Maintenant, si c'est le public qui a estimé que j'avais cette place, qui plus est en majorité, ce qui reste incroyable, c'est pour moi une chance incroyable et je me dois d'accepter ça. Moi qui me disais que je n'avais pas ma place, le public a dit "tu l'as ta place, fonce !". On dit souvent que le choix du public est juste et qu'il a raison. Du coup, je compte bien me donner à fond et honorer le fait que ce public ait cru en moi plus que je ne l'aurais sûrement jamais fait moi-même. Et peut-être que je ne le ferais jamais.

Tu vas pouvoir travailler sur ton premier album. Qu'est-ce que tu ressens ?

J'ai tellement hâte de bosser, de voir où ça va me mener, de voir tous les horizons que je peux explorer. Y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités...

Tout ce que je veux et tout ce qui m'importe sur cet album, c'est que ce soit moi

A quoi veux-tu qu'il ressemble quand tu te mets à l'imaginer ?

Je t'avoue que j'ai des idées mais on n'est jamais sûr de rien. Seul le temps dira à quoi il ressemblera mais à priori mon album serait quelque chose qui tournerait autour du r'n'b, de la pop, un peu soul et plein d'autre possibilités. Mais en fait, ce sont des idées de base et après il faut voir vers quoi ça va vraiment aller. Y a tellement de choses que je vais écouter, des sonorités que je vais découvrir et apprécier peut-être, on ne sait pas encore. En tout cas, tout ce que je veux et tout ce qui m'importe sur cet album, c'est que ce soit moi.

Ca serait en français ou en anglais ? Ou les deux ?

J'aimerais que ça soit un mélange des deux. Après, forcément, qui dit maison de disque, dit compromis et qui dit France, dit français donc ça risque d'être compliqué mais je me battrai (rires) !

Tu écris tes propres chansons ?

Oui, c'est ce que je faisais avant The Voice. Je composais un peu en anglais, je n'ai pas eu le temps de faire grand chose, j'avais quelques trucs et en fait, depuis The Voice, j'ai commencé à écrire et à composer en français. Et là, ce que je fais, et c'est ce que je compte faire, je compte bosser un max pour écrire des textes, pour les approfondir, pour faire en sorte que ce soit des texte qui parlent, qui touchent, qu'on puisse s'y reconnaître et, surtout, qu'on m'y retrouve dedans en fait. C'est ce qui m'importe vraiment, qu'on retrouve Abi à travers la musique et à travers les paroles.

J'ai pas envie de me presser pour faire quelque chose de bâclé

Tu as envie de prendre ton temps ou de le sortir au plus vite ?

Ca dépendra. Ce qui est sûr, c'est que je vais vraiment vraiment vraiment bosser un max. Je pense que, dans les mois qui vont arriver, je vais faire beaucoup de nuits blanches à bosser. La vitesse à laquelle viendra l'album ne déprendra pas nécessairement de mon travail mais de ma satisfaction. Mais j'ai pas envie de me presser pour faire quelque chose de bâclé. L'important, c'est aussi que je sois satisfait de mon album, sachant que je suis très difficilement satisfait. Je vais devoir bosser un max et on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère qu'il arrivera le plus vite possible !

Tu aimerais faire un duo avec Obispo ?

Je serais honoré de pouvoir le faire. Après, c'est vrai qu'un premier album est très souvent pour un développement personnel et il y a très rarement des duos. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible.

Ou alors qu'il écrive des chansons pour toi ? Vous en avez parlé ?

J'ai eu la chance de pouvoir passer un petit peu de temps avec lui au téléphone, et de pouvoir échanger avec lui. On n'en a pas parlé mais, qui sait ? Sait-on jamais, comme on dit.

Avec qui aimerais-tu collaborer ? Slimane ? Kendji ?

Oui, ce sont des possibilités parmi tant d'autres. Il y a plein d'artistes que j'admire et j'en vois plein que j'admire avec qui je serais tout à fait honoré de chanter. Tu viens de citer Slimane, il y a aussi Vianney. Y en a des tas d'autres. En plus, je pense qu'à travers le fait qu'on écrive pour toi, tu peux aussi beaucoup apprendre. Donc je suis curieux de voir ce que ça va être.

As-tu un rêve de duo ultime ?

Ed Sheeran, direct ! Mais il faut être au sommet pour chanter avec Ed Sheeran. Je pense que je ne le ferai peut-être jamais. Sait-on jamais.

