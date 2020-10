Mask Singer 2 : qui est la star internationale ? Les indices sur son identité

Lady Gaga derrière le costume ?

Avec le "costume qui a fait parler le monde entier", les internautes sont nombreux à penser à la robe avec des vrais morceaux de viande queLady Gaga a porté aux MTV Video Music Awards 2010 : "J'ai voulu dire que si on ne se bat pas pour faire respecter nos droits, on n'en aura pas plus qu'un morceau de viande accroché sur un os. Et je ne suis pas un morceau de viande", déclarait la chanteuse à l'époque. La majorité mise donc sur Lady Gaga, qui est une pro en danse, ne l'oublions pas. Le côté brillant et extravagant du costume pourrait aussi coller à l'actrice de A stars is born. Lady Gaga a aussi fait partie d'un groupe de rock Mackin Pulsifer au lycée et d'un groupe de jazz.

Certains imaginent quand même Selena Gomez, Pamela Anderson, Miley Cyrus, Britney Spears, Ariana Grande, Billie Eillish, Beyoncé (pour les Destiny's Child), Gwen Stefani (pour No Doubt) ou encore Kylie Minogue. Kylie Minogue a elle aussi créé un vrai buzz en 2001 avec sa robe/combinaison très sexy dans son clip Can't Get You Out Of My Head. Miley Cyrus pourrait aussi coller avec son costume de Hannah Montana qui lui a permis de se faire connaître dans le monde entier ! Et s'il s'agissait tout simplement une star à l'ancienne ?

Pamela Anderson ?

Pamela Anderson n'est pas du tout impossible ! Le costume qui a fait parler le monde entier serait tout simplement son célèbre maillot de bain rouge dans Alerte à Malibu et le déguisement de ballerine pourrait faire référence à sa participation à Danse avec les stars 9. Le groupe dont a fait partie la star internationale serait-il celui de Alerte à Malibu ?