Mask Singer 2022 : l'identité du Croco dévoilée avec une ENORME surprise, le jury sous le choc

Le cinquième épisode de Mask Singer 2022, diffusé ce vendredi 29 avril 2022 sur TF1, n'a pas seulement été marqué par la présence inattendue de Seal sous le costume du Cowboy. Au contraire, à l'occasion de ces quarts de finale, c'est un nouveau candidat masqué qui a été contraint de quitter l'aventure.

L'identité du Croco dévoilée dans Mask Singer 2022

Aussi, à l'issue d'un duel entre l'arbre et le crocodile, le jury a finalement décidé de voter pour l'élimination du reptile rose. En cause ? Pour la première fois depuis longtemps, les enquêteurs Kev Adams, Anggun, Alessandra Sublet et Jarry n'avaient aucune idée de l'identité de la star qui pouvait bien se cacher sous ce masque.

"Ca ne nous était jamais arrivé", déclarait notamment Camille Combal sur le plateau, tandis qu'Alessandra Sublet reconnaissait, "Là on est perdus, il faut être honnête". Alors, qui était donc cette personne capable de semer le trouble dans l'esprit de tout le monde ? La réponse est... Marc-Antoine Le Bret !