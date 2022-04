Mask Singer 2022 : l'identité de la Tigresse dévoilée, énorme choc devant la révélation, "C'est hallucinant"

Quelle star se cachait sous le costume de la Tigresse dans Mask Singer 2022 ? Alors que tous les indices laissaient penser à la présence de Chantal Ladesou, la réponse s'est avérée totalement différente, hallucinante et loin des théories. Dans l'épisode du 8 avril 2022, l'identité de la célébrité a en effet été dévoilée et ça a bluffé le jury et les téléspectateurs.

Le nouvel épisode de Mask Singer 2022 diffusé ce vendredi 8 avril 2022 a été marqué par deux surprise. La première ? La présence incroyable de Teri Hatcher (Desperate Housewives) sous le costume de la coccinelle. La seconde ? La révélation inattendue de l'identité de la star cachée sous la tenue de Tigresse. Et pour cause, celle-ci a réussi à berner absolument tout le monde. À lire aussi Mask Singer 2 : Karine Ferri révèle son bel hommage discret à Grégory Lemarchal dans l'émission Mask Singer 2022 : date, nouveaux jurés, costumes... les premières informations dévoilées Mask Singer 2022 : cochon, tigresse.. les premiers indices dévoilés pour commencer l'enquête Qui se cache sous le costume de La Tigresse ? Souvenez-vous, les indices à son sujet étaient particulièrement compliqués. Dans son portrait, on pouvait notamment entendre la tigresse déclarer, "J'ai incarné des personnages mythiques. Je sais que je ne suis pas The Voice mais j'en ai quand même en réserve. Ma voix fait partie de moi, elle ne m'a jamais trahie", alors même que l'on apercevait un César ou un garde du corps habillé d'une jupe léopard à ses côtés. Puis, dans un nouveau magnéto diffusé cette semaine, le personnage déclarait cette fois-ci, "Il faut savoir montrer autre chose que son beau pelage, il faut faire entendre sa voix et pour ça, la politique est devenue un passage obligatoire." De quoi comprendre qu'une comédienne aux multiples rôles à l'écran était donc sous le costume ? C'est justement le pari qu'a fait le jury en votant pour la présence de... Chantal Ladesou. L'identité de la star dévoilée et... grosse surprise Malheureusement, comme on a finalement pu le découvrir, non seulement il ne s'agissait pas de la comédienne, mais surtout, contrairement à ce que pouvait laisser paraître sa voix, il ne s'agissait même pas d'une femme. Au contraire, c'est l'humoriste Marc-Antoine Le Bret qui avait relevé le défi cette année. Et forcément, celui-ci était bien décidé à profiter de l'émission pour mettre en pratique ses talents d'imitateur afin de piéger tout le monde. Une mission réussie si l'on en croit les réactions du jury, "Mais nooon", "Attend mais le piège !", "C'est incroyable", "Je suis deg qu'on l'ai éliminé maintenant, on aurait pu avoir un nouveau personnage à chaque prime", mais également celles des téléspectateurs. Oui, à la suite de cette révélation, nombreux sont ceux à avoir halluciné en découvrant la vérité. "Mais noooonnn. Hallucinant. (...) C'est pas juste pour les enquêteurs que nous sommes si les imitateurs s'y mettent" peut-on notamment lire sur Twitter, tout comme "On s'est tellement fait niqu*r pour la tigresse j'suis choquéééé", ou bien, "Purée, mais cette révélation pour la tigresse, ça paraissait tellement évident qu'on s'est tous fait balader".

Mask Singer 2022 : Marc-Antoine Le Bret était sous le costume de La Tigresse

Mais noooonnn

Hallucinant

La tigresse c'est l'imitateur Marc-Antoine mdr

C'est pas juste pour les enquteurs que nous sommes si les imitateurs s'y mettent

On ne peut plus se fier la voix mdr #MaskSinger pic.twitter.com/xrNJ0OFncw — Shaylee (@SHL_Vlr) April 8, 2022

Nous tous ce soir entre la coccinelle et la tigresse #MaskSinger pic.twitter.com/ZybSuYZh6U — Alx (@MchAlexandrine) April 8, 2022

#MaskSinger pour tout celles et ceux qui ont pens Chantal Ladesou pour la tigresse... on s'est bien fait avoir — Laura D (@lauralo_d) April 9, 2022

On s'est tellement fait niquer pour la tigresse j'suis choqu #MaskSinger — Kevin (@Mlt_Kev) April 8, 2022

Dommage que la tigresse ait dj perdu mais en mme temps wow il est trop fort celui qui tait dessous il aurait pu berner tout le monde encore longtemps XD #MaskSinger — Koda (@Kodafan2lorie) April 8, 2022

Pure, mais cette rvlation pour la tigresse, a paraissait tellement vident qu'on s'est tous fait balader #MaskSinger — obe (@n_d_qr) April 8, 2022

Incroyable quel surprise, la Tigresse tait Marc Antoine Le Bret #MaskSinger — Nabiobil (@IsmaelLibouban) April 8, 2022

#MaskSinger J'aurais jamais pens que Marc Antoine Lebret tait sous la tigresse il a Bern tout le monde Chantal Ladesou c'tait impossible que a soit elle @CamilleCombal Tu tait tout beau dans ton costume Encore gnial en prsentation t'es le meilleur.. — sabinou (@binou86) April 9, 2022

Enfaite on s'est tous fait bern par la tigresse mdrrr #MaskSinger — Alexandra (@alexkdl22) April 8, 2022

Non mais la Tigresse quoi

GENIUS idea, dommage de le voir partir trop tt. On aurait jamais trouv. #MaskSinger — - (@KEY9481) April 8, 2022

Pour l'anecdote, Marc-Antoine Le Bret a dévoilé que si la Tigresse s'était qualifiée pour les autres primes, il se serait une nouvelle fois amusé à changer de voix. Ainsi, c'est Jean-Marie Bigard qui aurait pu apparaître lors de l'émission suivante, ainsi que Vincent Cassel. On aurait bien aimé voir ça...