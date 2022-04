Mask Singer 2022 : qui est la tigresse ? Les indices et théories sur son identité

Mask Singer 2022 n'a débuté que le vendredi 1er avril dernier, mais déchaîne déjà les passions ! Lors du premier prime de l'émission dont Camille Combal nous a dévoilé les coulisses, deux costumes ont été révélés : le bernard-l'hermite, qui cachait le nageur Alain Bernard, et le poisson corail, interprété par la navigatrice Maud Fontenoy. Dans l'épisode 2, diffusé ce vendredi 8 avril, Jarry, Anggun, Kev Adams, Alessandra Sublet et les téléspectateurs pourront encore tenter de démasquer la banane, le cosmonaute, le cerf, le caméléon, le crocodile, l'arbre, le cochon, le papillon et la tigresse. Nous vous avons déjà dévoilé les indices et les théories sur certains d'entre eux. Cette fois, focus sur la tigresse !

Les indices sur la tigresse

Le premier indice concernant ce personnage a été dévoilé sur le compte Instagram officiel du programme le 29 mars dernier. "J'ai incarné des personnages mythiques". Au vu de la silhouette du costume et de cette phrase, on peut déjà en déduire qu'il se peut que la tigresse soit une comédienne. Lors de son arrivée sur le tapis rouge, on peut voir un César et un garde du corps portant une jupe léopard. "Je sais que je ne suis pas The Voice mais j'en ai quand même en réserve. Ma voix fait partie de moi, elle ne m'a jamais trahie", a révélé la célébrité.