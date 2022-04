Mask Singer 2022 : qui est le cerf ? Les indices et théories sur son identité

L'enquête continue dans Mask Singer 2022 ! Après la révélation des identités du poisson-corail et du bernard-l'hermite qui étaient Maud Fontenoy et Alain Bernard, Camille Combal est de retour ce vendredi 8 avril avec le 2ème épisode. Pour vous préparer, on a fait le point sur les indices et théories autour des candidats. Après le cosmonaute, le papillon, l'arbre ou encore le crocodile, voici tout ce qu'il faut savoir sur le cerf.

Les indices sur le cerf dans Mask Singer 2022

Lors de sa vidéo de présentation sur le tapis rouge, plusieurs indices sur l'identité du cerf sont révélés. On peut voir un garde du corps manger dans une boîte de sardines tandis qu'un autre a un ange avec une couronne de fleurs bleues posé sur l'épaule. Concernant son costume, le cerf a confié l'avoir choisi car il est "à l'opposé de ce que vous avez l'habitude de voir de moi". Le cerf a aussi déclaré qu'il n'a "rien préparé, je vais y aller my way, au feeling".