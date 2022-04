Mask Singer 2022 : qui est la banane ? Les indices et théories sur son identité

Après la prestation de la banane sur Born This Way de Lady Gaga, les enquêteurs lui ont demandé si elle avait été championne du monde dans une discipline sportive. Ce à quoi la banane a répondu que non, elle n'a pas été championne du monde. Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Anggun sont quand même restés sur des sportives et ont cité Amélie Mauresmo, Surya Bonaly, Marie Pierce, Estelle Mossely et Alizé Cornet.

Les théories sur la star sous le costume de la banane

Alors, qui est la banane ? Pour l'instant, plusieurs théories divisent les internautes. Certains pensent que c'est en fait l'actrice Laëtitia Milot qui pourrait être la banane : Marseille ferait donc référence à Plus belle la vie, la série qui l'a révélée au grand public. D'autres penchent pour une chanteuse : Chimène Badi. Sauf que les indices ne collent pas forcément... Vous l'aurez compris, on est encore un peu perdus face à la banane.