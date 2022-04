Mask Singer 2022 : masques, fausses stars... Le dispositif pour garder les identités des stars cachées (Interview)

Mask Singer 2022 : combien de personnes sont au courant du casting ? La prod répond

L'épisode 1 de Mask Singer 2022, c'est ce vendredi 1er avril sur TF1. La saison 3 de Mask Singer est une nouvelle fois présentée par Camille Combal. Et les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry sont aussi de retour pour découvrir les nouveaux costumes de Mask Singer et tenter de trouver quelles célébrités sont cachées à l'intérieur et chantent devant eux. Des enquêteurs guests feront aussi leur apparition pour les aider. Et à noter que deux stars internationales sont au casting cette année !

Mais comment la production de Mask Singer arrive à garder le secret sur les identités des célébrités masquées ? Le producteur de l'émission, Anthony Meunier, s'est confié à PRBK en interview. Il nous a d'abord assuré que très peu de personnes sont au courant des identités des stars au casting. Combien de personnes sont au courant ? "C'est évolutif" a-t-il expliqué, "au début très peu de personnes, on doit être 3 côté production et pareil chez TF1", donc environ 6 personnes.

"Après au moment du tournage il y a un peu plus de personnes au courant parce qu'il y a une équipe qui suit les célébrités pendant les répétitions pour toutes les images que vous découvrez dans la deuxième partie de soirée" et aussi "une costumière par atelier", donc ça fait "une douzaine de personnes". Puis, "en post production, avec le montage forcément, il y a encore quelques personnes de plus dans la boucle, le nombre de personnes au courant augmente un peu au fil de la production. Mais ça concerne quand même très peu de gens" a précisé Anthony Meunier. Mais "il y a un contrat de confidentialité qui fait peur et les gens prennent leurs responsabilités" a-t-il souligné.

Les techniques de la production pour garder les identités des célébrités secrètes jusqu'au bout

Mais comment, en plus du contrat de confidentialité, les producteurs arrivent-ils à conserver le secret ? Anthony Meunier nous a détaillé le dispositif de sécurité pour garantir que les identités des célébrités ne peuvent pas fuiter : "Alors il y a deux choses. D'abord c'est une logistique extrêmement huilée, complexe, millimétrée pour faire en sorte que justement rien ne fuite. Cela va des modes de fonctionnements pour aller récupérer les célébrités et les amener au studio, où des chauffeurs vont les chercher avec un accompagnant à l'avant de la voiture et les deux se masquent pour que la célébrité entre en civil dans la voiture, se masque, se cagoule, se capuche et là seulement leur tape sur l'épaule pour que eux enlèvent leurs masques pour pouvoir conduire, quand la célébrité est déjà masquée à l'arrière", donc "c'est tout un process extrêmement précis pour qu'on s'assure que personne ne puisse voir de qui il s'agit".

"Ensuite sur les lieux, au studio, ils (les candidats de Mask Singer, ndlr) sont toujours en permanence avec des pulls, des visières et on a nous en plus des équipes qui se baladent dans les couloirs pour vérifier tout ça et aussi des leurres, qui sont habillés comme les célébrités avec sweats à capuches et visières pour que tout le monde se dise 'Non mais attends c'est qui ?' alors que ce ne sont pas des célébrités" a-t-il aussi révélé. Une façon de semer le trouble sur le tournage, pour que même Camille Combal, Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry, les équipes et le public ne puissent pas savoir qui est qui.

"Il y a aussi l'envie de tout le monde de jouer, que ce soit le public, les journalistes, les photographes... Tout le monde a compris que c'était l'intérêt de personne de révéler quoi que ce soit parce que ça gâche le plaisir du public" a-t-il aussi déclaré, car "spoiler, c'est gâcher comme pour une série où on a pas du tout envie de savoir la fin sans la voir nous-mêmes".

