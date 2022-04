Mask Singer 2022 : qui est le caméléon ? Les indices et théories sur son identité

Mask Singer 2022 est de retour sur TF1 avec son épisode 2, ce vendredi 8 avril. Le bernard-l'hermite et le poisson corail, interprétés respectivement par le nageur Alain Bernard et la navigatrice Maud Fontenoy ont déjà été découverts, mais Jarry, Alessandra Sublet, Kev Adams et Anggun doivent encore trouver l'identité des célébrités qui se cachent derrière les autres costumes. Après vous avoir dévoilé nos théories sur le crocodile, l'arbre, le cosmonaute et le papillon, on se concentre cette fois-ci sur le caméléon !

Les indices sur le caméléon

Le 28 mars 2022, le compte Instagram du programme présenté par Camille Combal, qui nous a dévoilé les coulisses, a révélé le premier indice concernant le caméléon : "J'ai cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs" découvre-t-on. Pendant son portrait, le magnifique costume est arrivé accompagné d'un garde du corps portant un bateau en papier et d'un autre avec le nombre 20 sur sa veste.