Mask Singer 2022 : l'identité du Caméléon dévoilée, la star envoie un petit tacle à Kev Adams

Mask Singer 2022 : la célébrité qui se cachait dans le costume du Caméléon a été révélée

Ce vendredi 15 avril 2022 sur TF1, Mask Singer 2022 était de retour avec Camille Combal, et les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry. Quelles stars se cachent derrière les masques et les costumes ? C'est la question que se posent les téléspectateurs depuis le début de l'enquête ! Dans cet épisode 3 de la saison 3 de Mask Singer, suite à un duel entre le Papillon et le Caméléon, le public a éliminé le Caméléon. Du coup, l'identité du Caméléon a été dévoilée !

Les internautes avaient plusieurs idées en tête pour les stars qui pouvaient être derrière ce masque : Alizée, Denitsa Ikonomova, Sylvie Tellier, Lorie Pester... Et finalement, c'est Sylvie Tellier qui était dans le costume ! Avant de partir de Mask Singer 2022, l'ex Miss France et directrice générale de la Société Miss France a confié sur le plateau de l'émission : "Je me suis éclatée, j'ai trouvé ça génial", "de toute façon, j'adore vivre des expériences, je trouve ça fantastique, c'est la magie de la télé". Un prime qui a ainsi révélé l'identité du Cosmonaute et celle du Caméléon.