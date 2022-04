Mask Singer 2022 : l'identité du Cosmonaute révélée, "Je me suis éclaté" avoue la star

Mask Singer 2022 : découvrez la célébrité qui se cachait dans le costume du Cosmonaute

Mask Singer 2022 était diffusée ce vendredi 15 avril 2022 sur TF1. Il s'agissait de l'épisode 3 de la saison 3, toujours animée par Camille Combal. Les enquêteurs Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry aussi étaient bien sûr là pour tenter de démasquer les célébrités cachées dans les costumes. Après un duel entre le Cochon et le Cosmonaute, le public a éliminé le Cosmonaute. Et du coup, l'identité du Cosmonaute a été révélée avant qu'il ne quitte l'émission.

Et c'est l'humoriste Pierre Palmade qui était caché dans le costume du Cosmonaute ! Lors du premier prime de Mask Singer 2022, Camille Combal et Jarry étaient les seuls à avoir découvert son identité. Puis Kev Adams, Alessandra Sublet et Anggun avaient finalement aussi trouvé au fil des épisodes grâce aux indices. Tout comme les internautes, qui avaient été nombreux à reconnaître sa voix. Avant de partir, Pierre Palmade a confié, encore avec un trait d'humour : "Je me suis éclaté. (...) Je voudrais juste que l'on ne reste pas sur cette phrase 'il a perdu contre un cochon'".