Mask Singer 2022 : quelles stars se cachent derrière les costumes ? Les premiers indices et théories

Premier indice pour le caméléon : "J'ai cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs". Dans son portrait, il arrive avec un garde du corps avec un bateau en papier et un autre avec le nombre 20. "J'ai appris à me mettre en retrait donc me fondre dans le décor, c'est très facile" a-t-il déclaré. Lors des questions-réponses avec les enquêteurs, il affirme être un véritable couteau suisse : "Vous m'avez déjà vu en tant qu'actrice mais ce n'est pas pour ça que vous me connaissez", a affirmé le caméléon. Les jurés proposent Claire Keim, Karima Charni, Laetitia Milot et Claire Keim. Nous, on hésite entre Denitsa Ikonomova et Sylvie Tellier.

Le Crocodile