Mask Singer 2022 : costumes impressionnants, ressemblances insolites, Jean-Guy... notre récap en tweet

Mask Singer 2022 c'est parti ! Ce vendredi 1er avril 2022, TF1 a donné le coup d'envoi de la troisième saison du show présenté par Camille Combal, qui nous a dévoilé les coulisses. Cette année encore, l'animateur est accompagné de ses célèbres enquêteurs : Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Dans ce premier prime, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance des premières mascottes sous lesquelles se cachent des célébrités : la banane, le cosmonaute, le bernard-l'hermite, le cerf, le caméléon, le crocodile, l'arbre, le cochon, le poisson corail, le papillon et la tigresse. Les costumes ont impressionné les internautes et ces derniers se sont tout de suite pris au jeu ! Même si la production n'a pas manqué d'ingéniosité pour brouiller les pistes.