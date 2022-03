Les Enfoirés 2022 : pourquoi le concert n'est pas disponible en replay ?

Les Enfoirés ont encore une fois émerveillé les téléspectateurs lors d'un concert exceptionnel, ce vendredi 4 mars 2022. Si malheureusement, il n'y avait pas de public présent dans la salle à cause de la crise sanitaire, cela n'a pas empêché Patrick Bruel, Philippe Lacheau, Vitaa, Vianney, Amel Bent, Kylian M'Bappe et tous les autres venus chanter pour les Restos du Coeur d'assurer le show ! Si certains comme Orelsan, Booba, Louane ou GIMS refusent toujours de participer, le spectacle a tout de même eu un grand succès auprès des téléspectateurs puisqu'il a réuni 8 millions de personnes devant leur télévision.

Indisponible sur MyTF1 et les autres plateformes

Si vous avez loupé le concert de vendredi et que vous pensiez pouvoir rattraper votre retard en le regardant tranquillement ce week-end sur MyTF1 ou une autre plateforme, vous allez être déçus... En effet, le show ne sera pas disponible en replay ! Cela semble logique puisque le CD et le DVD du concert sont mis en vente dès aujourd'hui au profit des Restos du Coeur. Pour rappel chaque vente permet de distribuer 17 repas à l'association.

L'année dernière, Les Restos ont distribué plus de 142 millions de repas et accueilli plus d'1,2 million de bénéficiaires et les Enfoirés représentent près de 10 % du budget annuel de l'association. Donc si vous voulez voir le show rendez-vous dans les bacs pour vous procurer le DVD... Et comme le disait si bien l'humoriste Coluche, fondateur de l'association : "on compte sur vous !"