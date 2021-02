Kev Adams se confie sur son ex Iris Mittenaere et raconte leur premier date gênant

Kev Adams détaille son premier rendez-vous raté avec Iris Mittenaere

Kev Adams et Iris Mittenaere sont séparés depuis un moment, eux qui étaient en couple vers 2017-2018. Si Kev Adams semble être célibataire (il n'a en tout cas officialisé avec personne), Iris Mittenaere file le parfait amour avec son chéri Diego El Glaoui depuis novembre 2019 (minimum), mois où elle a confirmé leur relation sur les réseaux. Mais celui qui s'est fait connaître dans la série Soda a décidé de revenir sur un moment de sa relation avec son ex. Dans son émission Kev Adams et le Fridge Comedy Club sur Fun Radio, qui sera diffusée ce dimanche 7 février entre 19h et 21h, il a évoqué leur premier date ultra gênant. Un extrait a été dévoilé en exclu sur Télé Loisirs, où l'acteur raconte ce rendez-vous raté.

"Mon anecdote, les amis, elle va vous plaire. Je vais vous raconter la première fois où j'ai été en date avec Iris Mittenaere. C'était il y a 3, 4 ans" a ainsi expliqué le juré de Mask Singer sur TF1, qui serait mieux payé que ses collègues. "Il fallait qu'elle lui donne l'autorisation pour absolument tout. N'importe quelle sortie, n'importe quelle apparition. Elle me dit, et c'est quand même le premier date le plus surprenant que j'ai fait de ma life : 'Ma manageuse sera là'. Donc j'essaye de faire connaissance avec cette fille, qui me plaît et m'intéresse fortement. Et au milieu il y a sa manageuse à l'époque. C'était un peu genre Whoopi Goldberg. Une meuf très présente quoi" a détaillé la star des films Les Nouvelles aventures d'Aladin, Les Profs, Fiston ou encore Amis Publics.

Un date qui ressemblait à un "entretien d'embauche"

Un premier date très bizarre et tendu donc, avec celle qui avait été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016, avant de participer à a Danse avec les stars 9 sur TF1. Et en plus, manageuse d'Iris Mittenaere "était assez difficile pendant les premières minutes, après elle s'est détendue. Elle m'a fait un truc que j'ai trouvé vraiment extrêmement choquant. Genre je faisais une vanne, Iris elle rigolait et elle, elle faisait : 'Bah, c'est pas drôle'. Et moi j'étais en mode : 'Bah c'est pas pour toi que je la faisais, la blague'". Et Kev Adams a ajouté : "Il faut préciser autre chose. C'est qu'elle est américaine, donc par respect il fallait qu'on parle qu'en anglais. Donc c'était un date en anglais".

Son premier rendez-vous galant avec l'influenceuse, qui est aussi animatrice dans Ninja Warrior sur TF1, était donc vraiment fou, mais dans le mauvais sens. "À un moment, elle m'a quand même regardé et m'a dit en anglais : 'Tu veux quoi d'Iris ? Tu attends quoi toi, exactement ?'" s'est-il même souvenu, trouvant que ça ressemblait plus à un "entretien d'embauche" qu'à un date. Et quand il a proposé un deuxième rendez-vous à Iris Mittenaere, elle n'a pas eu le temps de lui répondre, sa manageuse a réagi pour elle : "Grave, ce serait trop cool, dis-nous où on va aller", bref "la meuf ne lâchait pas".