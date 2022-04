Mask Singer 2022 : qui est le crocodile ? Les indices et théories sur son identité

Après les victoires de Laurence Boccolini en licorne et de Larusso en manchot, Mask Singer a fait son retour pour une édition 2022 qui s'annonce très bien. Lors du 1er prime, ce sont le poisson-corail et le bernard-l'hermite qui ont été démasqués : Maud Fontenoy et Alain Bernard se cachaient sous les costumes. Les téléspectateurs de TF1 ont aussi pu découvrir les autres costumes et former leurs premières théories. Pour commencer, on s'attaque au crocodile !

Les indices sur le crocodile

Lors de son magnéto de présentation, plusieurs indices sur le crocodile ont été dévoilés. A un moment, les bodyguards ont fait un signe avec les mains, rappelant le signe de la victoire. Sur une autre image, on peut voir une télécommande dans la poche de l'un des gardes.