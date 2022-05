Mask Singer 2022 : "J'avais envie de vous piéger", l'incroyable identité de la Banane a surpris tout le monde

Ce vendredi 13 mai 2022 était organisée la grande finale de la saison 3 de Mask Singer. Un dernier épisode très attendu des téléspectateurs qui nous a permis d'assister, à la surprise générale, à la victoire du Papillon. Mais ce n'est pas tout, on a également pu découvrir les identités des deux autres finalistes, à savoir le Cerf (voir ici) et la Banane.

L'identité de la Banane dévoilée

On ne va pas se le cacher, la Banane était notre grande favorite pour cette finale. Il faut dire que depuis le début de l'aventure, la star cachée sous ce costume délirant nous a offert quelques performances mémorables avec une énergie totalement folle. Malheureusement, c'est donc le Papillon qui s'est imposé au tout dernier moment.

De fait, une question se pose : quelle est la célébrité qui nous a autant passionné et amusé ces dernières semaine ? La réponse est... Valérie Bègue. Oui, vous avez bien lu, alors que l'on imaginait plutôt une star de la chanson sous le masque, c'est bien l'ancienne Miss France 2008 qui était à l'origine d'un tel show.

Et forcément, cette révélation a fait halluciner tout le monde sur le plateau. "Alors là Valérie tu nous a bluffés. Je t'assure que les gens vont te découvrir là. Je suis vraiment heureuse pour toi", a révélé Alessandra Sublet qui a travaillé à ses côtés sur Europe 1, tandis que Kev Adams a déclaré, "Je ne te connais pas Valérie, même si je connais quelques unes de tes collèges et c'est impressionnant ce que tu nous a proposé".

Des compliments qui ont touché la jeune femme, elle qui a tout donné pour surprendre et s'amuser. "On est d'accord que [ce personnage] est à des années lumières de ce que je suis, a-t-elle confessé. Je vais très très doucement le matin, encore plus doucement l'après-midi. Et là j'avais envie de vous piéger." Et si elle ne s'imaginait pas aller aussi loin, elle en rêvait grandement, "Je me suis donné les moyens pour, j'ai beaucoup travaillé. J'avais tellement envie, je me suis tellement amusée depuis le départ, je voulais vraiment aller le plus loin possible. J'ai pris un plaisir fou."