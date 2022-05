SONDAGE Mask Singer 2022 : banane, papillon ou cerf, qui doit gagner ?

Mask Singer 2022 touche à sa fin et cette saison 3 a été pleine de rebondissements ! Pour la première fois dans le monde, une célébrité était cachée sous deux costumes ! Marc-Antoine Lebret était la tigresse, mais aussi le crocodile ! Les enquêteurs, Jarry, Anggun, Kev Adams et Alessandra ont eu du pain sur la planche pour démasquer toutes les célébrités de cette saison : Alain Bernard (bernard-l'hermite), Maud Fontenoy (poisson corail), Sylvie Tellier (caméléon), Pierre Palmade (cosmonaute), Yves Camdeborde (cochon) et Gilbert Montagné (arbre).

Qui doit gagner Mask Singer 2022 ?

Ce vendredi 13 mai 2022, c'est l'heure de la grande finale ! La banane, le cerf et le papillon sont toujours en course pour remporter le prix de grand gagnant de Mask Singer 2022, et ainsi succéder à Laurence Boccolini et Larusso. Les enquêteurs ont déjà des idées sur leurs identités. Pour eux, Denista Ikonomova est le papillon et Laurent Ournac se cache sous le cerf. Ils ont encore des doutes concernant la banane.

Pour vous, qui doit être le gagnant de cette saison 3, dont Camille Combal nous a dévoilé les coulisses ?