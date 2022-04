Mask Singer 2022 : Seal en Cowboy, le chanteur impressionné et perturbé, "Ce n'est pas très confortable"

Ce vendredi 29 avril 2022, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Mask Singer 2022. Pour cette cinquième soirée, les téléspectateurs ont notamment pu découvrir un nouveau costume (un cow-boy miroirs / boule à facettes) porté par une deuxième star internationale. Et cette fois-ci, après l'actrice Teri Hatcher (Desperate Housewives) en coccinelle, c'est un véritable chanteur qui nous a bluffés.

L'identité du cowboy enfin dévoilée

En effet, comme l'avait immédiatement deviné Anggun en découvrant sa voix, c'est Seal qui a accepté de se prêter au jeu cette année. Une révélation qui a ému la membre du jury et une participation qui a beaucoup amusé l'artiste : "Pour être honnête, la préparation était facile car toutes les équipes sont très gentilles et professionnelles. (...) C'était intéressant."

Puis, interrogé par les équipes de l'émission sur sa tenue très originale, "J'aimais l'idée d'un costume tout en miroirs, que les gens se voient sur moi. Qu'ils puissent voir leurs propres reflets", Seal a par ailleurs tenu à faire un beau compliment, "Marion, qui était la costumière, a fait un travail formidable. Je pense que ce sont les costumiers les vrais héros cachés de l'émission."

Un costume compliqué à porter pour Seal

En revanche, il ne l'a pas caché, il n'était pas mécontent d'en sortir rapidement. Même s'il aurait aimé que ses enfants le découvrent ainsi, le chanteur a rappelé qu'un tel costume n'était pas vraiment fait pour la scène. "Ce n'est pas très confortable. Pas vraiment. Premièrement, on ne voit pas grand chose", a-t-il révélé, encore perturbé par son manque de repères. Et puis le chapeau a du ruban adhésif. Donc si tu bouges ou fais un geste brusque, il tombe."

Plus loin, la star a confessé que ce costume l'avait en effet quelque peu contraint à revoir sa propre façon de performer devant un public, "Le plus gros défi c'est qu'on ne voit pas très bien. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui bouge pas mal, je ne reste pas toujours dans la même position. Et là c'est un peu compliqué de voir où est la scène".

Malgré tout, on vous rassure, il ne regrette en rien cette aventure. "Mais le costume est très beau et la plupart du temps, les choses très belles ne sont pas très confortables" a philosophé Seal, avec son sourire iconique.