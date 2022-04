Mask Singer 2022 : qui est le Cowboy, 2e star internationale de la saison ? Les indices et théories sur son identité

Ce vendredi 29 avril, dans l'épisode 5 de Mask Singer 2022, nous allons découvrir la prestation et l'identité de la deuxième star internationale de la saison 3, cachée sous le costume du cowboy. Après vous avoir déjà proposé les indices et théories des 5 costumes restants : la banane, le cerf, le crocodile, l'arbre et le papillon, on se concentre sur cette célébrité qui ne sera présente que pour un seul prime.

On sait déjà que le cowboy est la deuxième star internationale de cette saison 3, après Teri Hatcher, qui était cachée sous la coccinelle. Pour le moment, très peu d'indices ont été révélés à son sujet. Jarry, Anggun, Kev Adams et Alessandra Sublet n'auront droit qu'à un seul magneto indice et une performance vocale pour cette enquête express. Dans les premières images du prime, on découvre que la prestation du cowboy va complètement chambouler Anggun ! "Mais je vous aime ! Je vous aime d'amour et d'eau chaude. Je suis mega mega fan ! Mais quel honneur de vous avoir ! Merci, vraiment" déclare la chanteuse, en larmes. On sait aussi que les enquêteurs proposeront Jim Carrey, James Blunt, Ed Sheeran ou encore Robbie Williams.

Les théories Avec si peu d'indices, c'est très compliqué de se faire une idée. Mais certains internautes tentent quand même le coup avec Bradley Cooper ou Jim Carrey. Nous, on se dit que ça peut être Julio Iglesias ou son fils Enrique Iglesias, vu l'effet qu'il a fait à Anggun et les allusions espagnoles de Kev Adams. "Elle est en fuego maritimo. Comme on dit chez moi, psartek pour les meufs" a commenté le comique après la prestation vocale. Pour savoir qui se cache derrière le costume de cowboy, rendez-vous à 21h10 sur TF1 !