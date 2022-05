Mask Singer 2022 : Le Cerf éliminé en finale et "terrorisé" à l'idée de chanter, son identité va vous faire halluciner

Ce vendredi 13 mai 2022 était un jour spécial puisque TF1 en a profité pour diffuser la grande finale de la saison 3 de Mask Singer. Et comme on a pu le découvrir à l'écran, c'est finalement Le Papillon (découvrez son identité ici) qui a été sacré grand gagnant de cette édition devant la Banane et le Cerf.

Quelle est l'identité du Cerf ?

Outsider de cette grande finale, le Cerf est également le candidat à avoir été éliminé en premier cette semaine. Une situation finalement logique qui nous a néanmoins offert une petite surprise. Et pour cause, alors que le jury était incapable de mettre un nom sur ce candidat (Tony Parker, Anthony Kavanagh ou encore Soprano ont tour à tour été cités par le jury), c'est finalement Laurent Ournac qui était caché sous le masque.

Une révélation qui a bluffé le jury, et tout particulièrement Kev Adams qui avait été sur sa piste dès le début, "Magnifique. (...) Franchement, il y a un truc qui me tue, c'est que tu sais tout faire." Face à ce compliment qui lui est allé droit au coeur, l'acteur a confessé s'être amusé comme jamais avec ce nouveau rôle : "Je sais pas tout faire, je fais très mal certains trucs. Mais il y a des choses dans lesquelles je m'amuse et d'être avec vous c'était une expérience de dingue".

Par ailleurs, Laurent Ournac a fait une drôle de confidence : s'il a surpris tout le monde avec sa voix, il n'est clairement pas fait pour monter sur scène lors d'un concert. La raison ? "J'adore chanter et en même temps, regarder les gens dans les yeux et chanter comme le font les vrais chanteurs, c'est un truc qui me terrorise. Donc de chanter avec un masque, c'était une bonne idée".