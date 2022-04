Mask Singer 2022 : qui est le cochon ? Les indices et théories sur son identité

L'enquête avance ! Ce vendredi 8 avril 2022, TF1 diffuse l'épisode 2 de Mask Singer 2022. La semaine dernière, le bernard-l'hermite et le poisson corail ont déjà été découverts. Ils cachaient le nageur Alain Bernard et la navigatrice Maud Fontenoy. Mais le suspense reste entier pour les 10 autres célébrités de cette saison 3. Qui se cache derrière le costume du cochon ? Découvrez tous les indices et les théories.

Le garde du corps du cochon porte une médaille d'or.

Deux gardes du corps se passent un relais.

Après avoir interprété Mexico de Luis Mariano, le cochon a révélé qu'il ne faisait pas partie du monde de l'athlétisme lors du question/réponse avec les enquêteurs. Ces derniers ont proposé Booder et l'athlète Stéphane Diagana. Les théories sur l'identité de la star sous le costume du cochon

Le cochon serait-il Yves Camdeborde ?

Les internautes, eux, misent plus sur Chris Marques ou Bernard Laporte. Nous, les indices nous font penser à au chef Yves Camdeborde, ancien juré de MasterChef sur TF1. En effet, il a perdu lors de sa première participation au concours du meilleur ouvrier de France. La médaille pourrait rappeler sa légion d'honneur. Concernant le relais, le cuisinier est à la tête du "Comptoir du Relais Saint-Germain". Pour savoir si Yves Camdeborde se cache bien sous le costume de cochon ? Rendez-vous dans la suite de Mask Singer 2022 !