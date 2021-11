Teri Hatcher tease ses retrouvailles géniales avec James Denton dans un téléfilm de Noël

Teri Hatcher parle de ses retrouvailles avec James Denton

C'est l'information de cet automne qui joue actuellement sur la corde nostalgique de tous les téléspectateurs : Teri Hatcher et James Denton vont bientôt se retrouver à l'écran. Les deux anciennes stars de Desperate Housewives ont en effet participé au tournage de A Kiss Before Christmas, un nouveau téléfilm de Noël à destination de la célèbre chaîne américaine Hallmark.

Un cadeau avant l'heure pour tous les fans, sur lequel vient de se confier l'actrice. Au micro de E!'s Daily Pop, Teri Hatcher a dans un premier temps révélé que c'était son partenaire qui était à l'origine de cette idée, "James est le producteur de ce film. Et tout a commencé quand il m'a appelé et qu'il m'a dit, 'Hey, je vais produire ce film. Tu ne voudras probablement pas le faire, mais est-ce que tu veux quand même lire le scénario ?" Et visiblement, la star a eu la même réaction qu'aurait eu n'importe quel fan dans le monde, "Je lui ai répondu, 'Mais tu rigoles ? Ca semble être le moyen parfait pour que l'on se réunisse enfin !"

Une alchimie toujours aussi efficace

A ce sujet, c'est l'autre bonne nouvelle de ce téléfilm : même si leurs nouveaux personnages ne seront pas des copies de Susan et Mike, cette histoire de Noël devrait tout de même faire le bonheur de tous les fans de Desperate Housewives. "Je pense que l'une des meilleures choses que nous avons réussi à apporter dans ce film, c'est notre passif, a confessé la comédienne. On a joué ce couple marié qui l'était depuis très longtemps, avec des ados, et tout cela nous semblait extrêmement naturel. On n'avait rien à chercher/inventer, parce que nous avions déjà notre passé commun et c'était génial". Traduction ? 9 ans après la diffusion du dernier épisode de la série culte, l'alchimie entre Teri Hatcher et James Denton est donc la même et sera toujours aussi efficace à l'écran. La preuve que les miracles de Noël existent !

Enfin, dans le cas où vous hésiteriez encore à découvrir ce film, la star a dévoilé un dernier point très important pour motiver tous les fans. Selon elle, ce téléfilm sera la seule occasion pour le duo de se retrouver à la télévision, "Etant donné qu'ils ont tué Mike dans Desperate Housewives, c'était notre seule façon d'avoir notre réunion". Il serait donc idiot de passer à côté.

A Kiss Before Christmas sera diffusé le 21 novembre 2021 aux USA. Aucune date de sortie en France n'est encore connue.