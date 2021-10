Desperate Housewives : Teri Hatcher et James Denton réunis... pour un téléfilm de Noël !

En 2012, on avait pleuré toutes les larmes de notre corps devant la mort de Mike dans la dernière saison de Desperate Housewives. RIP notre ship adoré Mike/Susan, on était complètement inconsolables. Depuis, Teri Hatcher et James Denton ont enchaîné les rôles. Mais les plus nostalgiques des aventures des héros de Wisteria Lane seront bientôt comblés.

Mini-retrouvailles Desperate Housewives à venir

Comme le dévoile TVLine, Teri Hatcher et James Denton vont se retrouver, 9 ans après la fin de Desperate Housewives. Les interprètes de Susan Mayer et Mike Delfino vont se donner la réplique dans un film de Noël prochainement diffusé sur la chaîne Hallmark aux US. A Kiss Before Christmas, c'est son titre, racontera l'histoire d'Ethan Holt (James Denton), un développeur immobilier marié et père de deux enfants qui va apprendre la veille de Noël qu'il est sur le point de perdre la promotion dont il rêve. Il va alors souhaiter que sa vie prenne un tournant différent... ce qui va devenir réalité. Le lendemain, il va se réveiller marié à Joyce (Teri Hatcher) et est dirigeant de son entreprise. Mais comment va-t-il faire pour retrouver sa vie d'avant ? Un synopsis qui sent bon le vin chaud !

Dans un communiqué, les deux acteurs ont expliqué être très heureux de se retrouver, 17 ans après leur rencontre sur le tournage de Desperate Housewives. "L'alchimie et l'amitié que nous avions dans Desperate Housewives est toujours là toutes ces années plus tard" a expliqué Teri Hatcher. James Denton, qui est aussi producteur du film, a aussi expliqué être très heureux de donner la réplique à son ancienne partenaire.

Que deviennent-ils depuis la fin de la série ?

Depuis la fin de Desperate Housewives, Teri Hatcher a tenu quelques rôles à la télévision, notamment dans les séries The Odd Couple ou Supergirl. Quant à James Denton ? Il a été au casting de la série Good Witch, qui a eu 7 saisons et s'est terminée en juillet 2021, et on a aussi pu le voir dans Devious Maids, créée par Marc Cherry (le papa de Desperate Housewives).