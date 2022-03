Mask Singer 2022 : date, nouveaux jurés, costumes... les premières informations dévoilées

Quelle date pour Mask Singer 2022 ?

L'édition 2022 de The Voice est toujours en cours de diffusion, mais TF1 s'apprête tout de même à ramener à l'écran son autre programme musical phare : Mask Singer. Un an et demi après la diffusion de la saison 2 qui avait vu Larusso briller sur les plateaux, la chaîne vient en effet d'annoncer que la saison 3 - qui avait été décalée en raison de l'épidémie de Covid-19, allait débarquer ce printemps !

Ainsi, sortez votre agenda et notez : c'est le 1er avril 2022 que les nouveaux primes débuteront. Et afin de rafraîchir le concept et continuer de passionner / amuser les téléspectateurs, la production a également prévu quelques nouveautés plutôt cool pour cette année.

Un 5ème juré différent occasionnel

Une nouvelle fois animée par Camille Combal, cette saison 3 de Mask Singer pourra compter sur son jury habituel à savoir : Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Le twist ? Ce quatuor sera occasionnellement rejoint par un 5ème juré mystère, qui sera différent à chaque fois. Aucun nom n'a encore été dévoilé, mais on sait déjà qu'ils feront le show de façon bonus.

Comme l'ont révélé Rémi Faure (directeur des programmes de flux de TF1) et Anthony Meunier (producteur de l'émission) lors d'une conférence de presse, ces nouveaux jurés d'un soir se prêteront au préalable au jeu en débarquant masqués et en chantant sur scène. C'est à la suite de ces prestations qu'ils rejoindront les autres enquêteurs pour les aider.

Une plus grande liberté pour les enquêteurs

Entre les indices parfois tordus et les voix déformées, c'est peu dire qu'il est quasiment impossible de deviner qui se cache sous les costumes. Aussi, Camille Combal l'a promis, "Il y aura plein de stimuli nouveaux qui vont permettre d'aborder l'enquête différemment" cette année, ce qui devrait offrir de plus grandes chances aux jurés.

Parmi les bonus accordés, le quatuor aura notamment la possibilité de rejoindre la star masquée sur scène et lui faire prononcer un mot avec sa véritable voix. De même, il a été révélé que les indices seront cette fois-ci un peu plus cohérents et révélateurs lors des magnétos. Il était temps !

Une drôle de compétition

En parlant des jurés, le quatuor se lancera également dans une compétition interne avec pour objectif d'être élu "l'oreille d'or" de la saison. Le principe ? Dès qu'une nouvelle star masquée viendra faire le show sur scène, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams noteront sur une feuille le premier nom qui leur viendra en tête. Et le soir de la finale, Camille Combal comptera les points afin de découvrir qui avait vu juste le plus souvent.

Des costumes toujours très spéciaux

Cette année, 12 nouveaux costumes seront présentés dont : un cerf, une banane, un caméléon, une tigresse, un cochon, un papillon, un arbre, un crocodile, un homme-miroir, une coccinelle ou encore un cosmonaute. Une sélection variée sur le papier, qui se révèlera être totalement originale à l'écran.

Quelques uns de ces costumes seront en effet évolutifs. Aussi, à titre d'exemple, l'arbre évoluera en fonction des primes et marquera progressivement les différentes saisons (été, automne, hiver, printemps). De quoi nous en mettre plein les yeux plus souvent et continuer d'apporter un réel intérêt aux costumes.