The Voice 2022 : Nolwenn Leroy va-t-elle remplacer Florent Pagny durant les primes ? Elle se confie

C'est la petite nouveauté de l'édition 2022 de The Voice, Nolwenn Leroy a intégré le casting de l'émission avec un rôle bien précis. En effet, alors que les coachs habituels (Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent et Vianney) sont toujours chargés de sélectionner les meilleurs artistes afin de les intégrer dans leurs équipes, l'interprète de Brésil, Finistère joue ici le rôle de la bonne fée en ayant le droit de repêcher 4 candidats éliminés.

Et ensuite ? Comme elle l'expliquait récemment au Parisien, "Je vais devoir faire s'affronter mes quatre talents pour n'en garder que deux. Et à partir de là, ils devront intégrer une autre équipe". Autrement dit, elle n'a pas un véritable rôle de coach et disparaîtra donc du programme dès que les primes débuteront dans quelques semaines. A moins que...

Nolwenn prête à remplacer Florent Pagny ?

C'est la révélation qui a bouleversé le monde de la musique en ce début d'année 2022, Florent Pagny est contraint de mettre sa carrière entre parenthèses afin de se battre contre un cancer du poumon qui lui a récemment été diagnostiqué. De fait, alors qu'il va devoir passer par une chimiothérapie, sa présence lors des directs n'est pas encore certaine.

Devant cette incertitude, Télé Star a donc souhaité savoir si Nolwenn Leroy se sentirait prête à le remplacer à l'écran en cas d'absence de sa part afin de conseiller ses protégés. Réponse de la chanteuse ? "Personne ne peut ni ne voudrait prendre la place de Florent !" Elle l'a précisé plus loin, "Pour l'heure, il est prévu que je revienne pour la finale, quel que soit le parcours de mes talents."

De quoi comprendre qu'un remplacement de l'artiste/coach n'est clairement pas à l'ordre du jour au sein de la production. A ce sujet, Nolwenn l'a d'ailleurs confessé, elle aurait même du mal à prendre sa place si on le lui proposait. La raison ? Il est probablement le meilleur coach possible dans ce programme, "Pour moi, c'est le coach parfait. Il ne prend pas de détours. Il dit ce qu'il a sur le coeur et cela fonctionne car c'est exprimé de façon sincère. C'est le seul dans le métier à pouvoir se conduire ainsi. Tout passe car il n'est jamais dans le calcul. Il ne parle qu'avec le coeur et c'est vraiment ça, The Voice."