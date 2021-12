The Voice 2022 : Nolwenn Leroy sera la 5ème coach avec une "mission différente des autres coachs"

Un rôle différent des autres coachs

Une révolution inattendue - les autres coachs n'étaient pas au courant de sa présence avant les tournages, qui apportera une grosse surprise à l'écran. Tandis que la chanteuse, interrogée par Télé 7 Jours, s'est dans un premier temps montrée ravie d'intégrer l'émission, "Je suis heureuse de rejoindre la famille des coachs de The Voice et mes amis Florent, Amel, Vianney et Marc", elle a surtout tenu à ajouter de façon mystérieuse, "Je serai une coach avec une mission toute particulière. Il me tarde de vous faire découvrir tout ça en 2022."

De quoi s'agit-il ? Difficile à dire, il faudra attendre encore quelques semaines et une probable conférence de presse pour en savoir plus. Malgré tout, alors que Nikos a lui-même déclaré sur Instagram qu'il s'agira "d'une coach avec une mission nouvelle, différente de celle des autres coachs", on ne peut s'empêcher d'imaginer que Nolwenn Leroy aura pour objectif... de monter une "équipe de 2ème chance" en récupérant les artistes qui n'auront pas été pris durant les auditions à l'aveugle. A suivre...