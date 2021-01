Mask Singer 3 : le tournage reporté à cause du coronavirus ?

Quelques mois après la belle victoire de Larusso, le manchot, dans Mask Singer 2 sur TF1, la saison 3 du programme événement est déjà en préparation. Et alors que le tournage de Mask Singer 3 devait démarrer début 2021, la production aurait finalement décidé de le reporter afin de "ne pas prendre de risques" durant cette période compliquée à cause du coronavirus et de ses variantes.