Djibril Cissé (Mask Singer 2) : "Je voulais y participer depuis la première saison"

Après le loup (Laure Manaudou), la bouche (Frédérique Bel), les perroquets (les frères Bogdanoff), la renarde (Valérie Damidot), le hibou (Dave) et la ballerine (Itziar Ituno de La Casa de Papel), ce fut au tour du squelette de faire tomber le masque dans Mask Singer 2 sur TF1 ! Même si il a étonné et conquis les téléspectateurs et les enquêteurs, Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet, de par son flow et son déhanché, il n'a pas réussi à obtenir assez de votes pour aller en demi-finale. Le public a sûrement voulu confirmer ses doutes sur l'identité de la star.

"J'ai envoyé un message à Camille Combal pour lui dire que s'il y avait une saison 2, je voulais bien la faire"

Depuis plusieurs semaines, le nom de Djibril Cissé se confirme à chaque nouvelle indice. Eh bien, il s'agissait bien de l'ex-footballeur devenu DJ sous le costume du squelette : "Je voulais y participer depuis la première saison ! J'ai vu les premières prestations et j'ai envoyé un message à Camille (Combal, ndlr) pour lui dire que, vraiment, je kiffais l'émission et que s'il y avait une saison 2, je voulais bien la faire. Tout me plaisait : les décors, les costumes, le concept... C'est du pur divertissement, de la joie. Certes, c'est un concours, une compétition, mais on ne se prend pas au sérieux. Les enfants apprécient, et les adultes aussi", explique-t-il à Télé Loisirs.

"Gabriel ne m'avait pas du tout reconnu"

Seul son manager et sa compagne Marie-Cécile étaient au courant de sa participation à Mask Singer 2, mais pourquoi avoir choisi le squelette comme déguisement pour brouiller les pistes ? "On a un book avec plusieurs costumes dessinés, des croquis, et ils nous laissent le choix intégral de le choisir. Moi, ça ne m'a pris que 3 ou 4 pages. Je suis tombé sur le Squelette et j'ai dit : 'C'est fait'", confie Djibril Cissé.

Il ajoute : "Les couleurs, les tatouages sur le visage, la cane, l'attitude un peu hip-hop bling-bling, ça m'a plu. Et puis avec son sourire et sa bonne tête, il ne fait pas peur, et ça c'était important pour moi car mes enfants regardent le programme. C'était donc important qu'il soit attachant, joyeux et bon délire, ce squelette." Et le sportif l'a rendu encore plus bon délire avec ses pas de danse dont lui seul à le secret.

Et sinon, comment s'est passée la révélation à la maison avec ses proches, dont Gabriel, le petit dernier ? "Gabriel ne m'avait pas du tout reconnu. Il m'a dit "Mais qu'est-ce que tu fais là ?" et "Mais c'est pas moi le bébé squelette ?". On a rigolé, il a 5 ans et plein d'imagination, donc il sort des trucs trop marrants", raconte Djibril Cissé.