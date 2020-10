Mask Singer 2 : pourquoi Itziar Ituno (La Casa de Papel) a hésité à participer à l'émission

Pourquoi le costume de ballerine ?

Mais pourquoi avoir choisi le costume de ballerine et pas un autre ? "On m'a proposé quatre modèles, mais la ballerine a été une évidence, parce que j'ai fait du ballet jusqu'à 19 ans. Je n'ai jamais été professionnelle du fait que j'étais plutôt ronde, et non svelte comme les danseuses classiques. Mais la danse a toujours fait partie de ma vie", confie l'actrice.

Itziar Ituno a aussi donné quelques infos sur le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel : "On tourne à Madrid dans les studios de Netflix. C'est plus difficile du fait du coronavirus. On travaille avec des masques pendant les répétitions. Cela met une pression supplémentaire, parce qu'on sait qu'une contamination impacterait tout le puzzle. Le scénario est top secret, mais ça va être une vraie bombe."

On vous remet la prestation d'Itziar Itzuno dans Mask Singer 2 :