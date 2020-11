Mask Singer 2 : Karine Ferri dévoile comment elle a réussi à tromper Camille Combal

Après la révélation de Djibril Cissé dans le costume du squelette, Liane Foly dans celui de la pieuvre, Valérie Damidot dans celui de la renarde ou encore les frères Bodganoff dans ceux des perroquets, le requin, le manchot, le robot, l'araignée et le dragon se sont affrontés en demi-finale de Mask Singer 2 ! Deux d'entre eux n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour la finale : il s'agit du requin et de l'araignée.

L'astuce de Karine Ferri pour tromper Camille Combal

Ils ont alors dû se démasquer, l'occasion pour les téléspectateurs et les enquêteurs, Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun, de confirmer leurs théories sur Basile Boli et Karine Ferri. Par contre, Camille Combal n'a pas été très doué parce qu'à aucun moment de la compétition il n'a reconnu Karine Ferri, avec qui il travaille quand même régulièrement, notamment sur Danse avec les stars. Il faut dire que l'animatrice a été très forte pour brouiller les pistes.

Elle a d'ailleurs mis en place une petite astuce pour que Camille Combal ne la reconnaisse pas, ce qui a parfaitement fonctionné : "La vérité, c'est que je ne mettais pas de parfum. Je me suis dit que tu allais reconnaître mon parfum. Ça a été loin : je ne mettais pas de parfum, je changeais ma posture parce que mon pied d'appui est toujours le même quand on est ensemble", a expliqué Karine Ferri dans Mask Singer 2 sur TF1.

"Il n'y avait aucune pression"

La présentatrice, mariée à Yoann Gourcuff, a aussi modifié un autre détail : "Quand on bosse ensemble, tu me tiens la main de temps en temps (...) Tu sens de la pression dans ma main. Eh bien là il n'y avait aucun pression, j'étais en dilettante de la main." En tout cas, Karine Ferri a dû bien se marrer dans son costume d'araignée, surtout quand Camille Combal a dit d'abandonner cette piste car il ne reconnaissait pas la voix de son acolyte chanté. Raté !