Booba clashe Matthieu Delormeau : "détraqué sexuel", "sociopathe"... Le rappeur enfonce le chroniqueur de TPMP

Sur les réseaux, le duc de Boulogne est connu pour ses punchlines et ses clashs. Et Booba a taclé cette fois-ci Matthieu Delormeau. Le rappeur a traité le chroniqueur de TPMP de "détraqué sexuel" et de "sociopathe" suite à des propos choquants qu'il avait dit dans l'émission animée par Cyril Hanouna.

Booba clashe Matthieu Delormeau sur Twitter Après avoir accusé Kaaris de tromper sa femme ou encore s'être attaqué à Stromae, Booba s'en est pris à Matthieu Delormeau sur Twitter. Le chroniqueur de TPMP a révélé avoir montré un film pour adultes à son neveu âgé de 7 ans : "J'avais vérifié quand même mais je l'avais mis sur un lien érotique un peu porno", "il n'y avait pas l'acte en lui-même mais c'était un film érotique donc il avait compris déjà comment ça se passait". Valérie Benaïm avait alors répondu, choquée : "Mais t'es complètement dingue !". Et Cyril Hanouna avait ajouté : "Jamais je ne vous laisserai mes enfants !".

Si c'tait moi qui avait dit "Je montre des films rotiques mon fils de 7 ans" on m'aurait lapid sur la place publique et trait de monstre pdophile. Nous demandons l'interdiction pour @Mdelormeau d'apparatre la tlvision Franaise c'est scandaleux! @Cyrilhanouna @TPMP pic.twitter.com/0miL8eyjAk — Booba (@booba) May 19, 2022

.@Mdelormeau Un dtraqu sexuel qui non seulement montre des pornos rotiques des enfants de 7 ans mais pratique aussi les attouchements forcs et le harclement sexuel... @Cyrilhanouna @TPMP pic.twitter.com/WYA5aUOps1 — Booba (@booba) May 20, 2022

Booba aussi a été choqué par les propos de Matthieu Delormeau. "Si c'était moi qui avait dit 'Je montre des films érotiques à mon fils de 7 ans' on m'aurait lapidé sur la place publique et traité de monstre pédophile. Nous demandons l'interdiction pour @Mdelormeau d'apparaître à la télévision Française c'est scandaleux ! @Cyrilhanouna @TPMP" a-t-il tweeté. "Un détraqué sexuel", "c'est un sociopathe en liberté, il agit en prime time c'est scandaleux !" Le rappeur qui fait partie des stars à avoir sorti une marque d'alcool a aussi ajouté, toujours sur Twitter : "@Mdelormeau Un détraqué sexuel qui non seulement montre des pornos érotiques à des enfants de 7 ans mais pratique aussi les attouchements forcés et le harcèlement sexuel... @Cyrilhanouna @TPMP". Dans le tweet, Booba a dévoilé un extrait vidéo de l'émission Au jour d'aujourd'hui, animée par Sam Zirah. Un jeune a témoigné à propos de Matthieu Delormeau : "Il me courrait après pour un câlin. Ça passait par des bisous dans le cou ou des mains baladeuses, dont une seule fois au niveau du sexe", "je lui disais 'arrête' mais il prenait ça comme un jeu. Plus je le repoussais, plus il insistait".

.@Mdelormeau Il faut arrter cet individu tout prix. C'est un sociopathe en libert, il agit en prime time c'est scandaleux!!! https://t.co/jzyVAvwdmy — Booba (@booba) May 20, 2022